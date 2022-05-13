Приказ сбрасывать на мирных жителей Украины кассетные бомбы отдавал генерал-полковник Александр Журавлев, для которого подобные зверства не в новинку. Ранее именно он руководил одной из самых жестоких роSSийских операций в сирийской войне.

Об этом говорится в расследовании журналистов CNN.

Журналисты расследовали обстрел Харькова 27-28 февраля и подтвердили, что 11 мест были поражены кассетными боеприпасами. В конце марта в ООН заявили, что с начала вторжения в Украину было сброшено по меньшей мере два десятка кассетных боеприпасов, информирует Апостроф .

С помощью анализа спутниковых снимков в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) и наземных расследований расследователи установили бригаду бивших по городу захватчиков и их командира. Все они принадлежали к 79-й роSSийской реактивной артиллерийской бригаде, базирующейся в Белгородской области. Это подразделение подчиняется непосредственно руководству Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ , одного из пяти военных округов путинской армии в западной части страны-агрессора. И руководит им генерал-полковник Александр Журавлев.

Несколько военных экспертов сообщили, что это единственный офицер, который имеет полномочия отдавать приказ о ракетной атаке Смерчами в своем районе. Ведь, поскольку это дорогое оружие, оно требует одобрения старшего.

57-летний Журавлев получил звание советского офицера в 1980-х годах, когда служил в бывшей Чехословакии в составе группы войск РоSSии. После распада СССР вернулся в РФ , сначала служил в танковых частях. Трижды направлялся в Сирию, он впервые стал командующим роSSийскими войсками в стране во время своего второго пребывания в июле 2016 года. Руководство Журавлева катализировало штурм восточного Алеппо. После того, как он взял бразды правления, роSSийские военные быстро усилили свои атаки на город, удерживаемый повстанцами, и завершили осаду, что привело к большому количеству погибших и запуску тактики, определившей вмешательство РФ в Сирии: блокировать, морить голодом, бомбить и заставить подчиниться.