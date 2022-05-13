Скончался не в Украине: появились подробности ухода из жизни Леонида Кравчука, где и когда похороны

Скончался не в Украине: появились подробности ухода из жизни Леонида Кравчука, где и когда похороны

Прощание с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком состоится во вторник, 17 мая.

Похороны пройдут на Байковом кладбище в Киеве, пишет издание «Страна» со ссылкой на свои источники.

Церемония прощания планируется в Украинском доме. Время еще не определено, но, предположительно, она состоится в 11.00.

Леонид Кравчук

По информации СМИ, тело Кравчука доставят в Киев из Мюнхена. Леонид Кравчук скончался 10 мая после длительного лечения в Германии. Ему было 88 лет.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что первый Президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования ситуации на востоке Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии. Об этом сообщал Алексей

"Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, она оказалась удачной. Но период реабилитации, как говорят его близкие, будет очень длинным … Он сейчас в Германии проходит реабилитацию", – рассказывал Арестович.


Катерина Петренко, politeka.net

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