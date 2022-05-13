На Харьковщине в результате обстрелов погибли 5 человек, пострадали 17
Наибольшим обстрелам оккупантов подверглись Дергачи.
В Харькове ночь была относительно спокойная, вчера днем был прилет ракеты по территории Харьковского аэропорта, пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В течение суток в результате обстрелов Салтовки – 3 пострадавших.
Наибольшие обстрелы оккупантов получили Дергачи, два человека погибли, четыре ранены.
РоSSияне повредили гуманитарный штаб, помещение ЗАГСа, часть поликлиники, здание скорой помощи.
Трое пострадавших зафиксированы в Золочевской общине, в Балаклее также 2 человека ранены.
В селе Шебелинка Изюмского района роSSийский снаряд попал в ангарное здание. Горели кровля ангара и 10 грузовиков. К сожалению, погибли 3 человека, еще 5 пострадали.
На Харьковском направлении оккупанты попыток наступления не делали. Идут бои на Изюмщине.
Напомним, 11 мая в результате обстрела Харьковской области погиб человек, обстреляли Дергачи и Малую Даниловку.