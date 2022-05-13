На Харьковщине в результате обстрелов погибли 5 человек, пострадали 17

В Харькове ночь была относительно спокойная, вчера днем был прилет ракеты по территории Харьковского аэропорта, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В течение суток в результате обстрелов Салтовки – 3 пострадавших.

Наибольшие обстрелы оккупантов получили Дергачи, два человека погибли, четыре ранены.

РоSSияне повредили гуманитарный штаб, помещение ЗАГСа, часть поликлиники, здание скорой помощи.

Фото: Олег Синегубов/председатель Харьковской ОГА

Трое пострадавших зафиксированы в Золочевской общине, в Балаклее также 2 человека ранены.

Фото: Олег Синегубов/председатель Харьковской ОГА

В селе Шебелинка Изюмского района роSSийский снаряд попал в ангарное здание. Горели кровля ангара и 10 грузовиков. К сожалению, погибли 3 человека, еще 5 пострадали.

Фото: Олег Синегубов/председатель Харьковской ОГА

На Харьковском направлении оккупанты попыток наступления не делали. Идут бои на Изюмщине.

Фото: Олег Синегубов/председатель Харьковской ОГА

Напомним, 11 мая в результате обстрела Харьковской области погиб человек, обстреляли Дергачи и Малую Даниловку.