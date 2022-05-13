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2022-05-13
Глава оборонного ведомства США переговорил с Алексеем Резниковым
Ллойд Остин сообщил в твиттере о телефонном разговоре со своим украинским коллегой
© Офис президента
Сегодня у меня был еще один телефонный звонок со своим коллегой @oleksiireznikov.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны США Ллойд Остин.
"Мы обсуждали ситуацию на востоке Украины, координировали работу США и международные усилия по оказанию помощи в безопасности, обеспечивающие украинцам необходимый потенциал, чтобы продолжать противодействовать агрессии РоSSии", - написал он.
Юлия Мельничук, ZN.ua