Враг стягивает в приграничные районы артиллерию: в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды

Враг стягивает в приграничные районы артиллерию: в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды

Противник перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, таким образом оккупанты готовятся к наращиванию провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

Также отмечается, что в Воронежской и Белгородской областях рф продлено до 25 мая действие повышенного уровня террористической угрозы.

На Слобожанском направлении враг перегруппировывается, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

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На Донецком направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное. В Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении Марьинки.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что продолжаются обстрелы Мариуполя и блокировка подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".

Мариуполь, Азовсталь

«Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время», - предупредили в Генштабе.

За предыдущие сутки украинскими бойцами было поражено семь воздушных целей: пять БпЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета.

Только на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага, уничтожены 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника.


Катерина Петренко, politeka.net

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