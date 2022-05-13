В Северной Корее впервые сообщили о смерти от COVID-19

Государственное информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщило о первой в стране смерти от COVID-19. Об этом пишет AP .

Несколько дней назад в Северной Корее появилось официальное сообщение от ЦТАК о так называемой «лихорадке» у местного населения. Впоследствии неопределенный диагноз подтвердили у 350 тысяч человек. 12 мая симптомы заражения выявили у 18 тысяч человек. Согласно информации государственного агентства, 162 200 человек поправились от внезапного заболевания, а 6 умерли. Среди них обнаружили одного человека со штаммом коронавируса «Омикрон».

В ЦТАК отмечают, что более 187 тысяч заболевших сейчас проходят лечение в самоизоляции.