В МОЗ оголосили про зростання захворюваності на COVID-19 і закликали українців вакцинуватися

Кількість хворих на вірус вже традиційно зростає восени, інформує ZN.ua.

В МОЗ оголосили про зростання захворюваності на COVID-19 і закликали українців вакцинуватися
© unsplash/mufidpwt

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про зростання кількості випадків захворювання на коронавірус і закликало усіх громадян, які мають таку можливість, здійснити вакцинацію необхідними препаратами. Про це йдеться у зверненні відомства в Telegram.

«Відбувається традиційне зростаннях кількості нових хворих на COVID-19. Саме тому нагадуємо про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті. В Україні використовується декілька вакцин. Для первинного курсу вакцинації достатньо використати одну з них: Comirnaty від Pfizer-BioNTech — дві дози вакцини з інтервалом у 3 тижні. CoronaVac від Sinovac Biotech — дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів. Jcovden (Janssen) від Johnson&Johnson — достатньо однієї дози вакцини», — сказано у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що при повному первинному курсі вакцинації будь-якою з цих вакцин генерується зелений COVID-сертифікат, який є підтвердженням пройденого курсу вакцинації.

Також в МОЗ підкреслили, що для вакцини Jcovden (Janssen) для деяких дат вакцинації COVID-сертифікат буде генеруватись тільки з кінця жовтня 2022 через технічні обмеження, спричинені оновленням специфікації сертифікатів в ЄС та, відповідно, Україні.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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