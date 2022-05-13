"Раздел, руки связал и....": оккупантов публично карают из-за массовых отказов воевать в Украине

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Чтобы усмирить массовые бунты, командование войск рф также направило в Украину «опытных карателей».

Оккупанты боятся идти на столкновение с украинскими защитниками, поэтому во вражеской армии начали учащаться массовые бунты. Об этом написали СБУ, представив отрывок из перехваченного разговора русских оккупантов.

Чтобы усмирить массовые бунты, командование войск рф также направило в Украину «опытных карателей», среди которых и генерал Мурадов, известен своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил РоSSии в Сирии.

«Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов до смерти. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, руки связал, и бл*дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на*уй, все. .и в ПАЗики загрузили и увезли», – рассказывает своему отцу оккупант.

Он также добавил, что даже такие показательные наказания уже не работают, ведь оккупантов все равно потом возвращают домой. Потому и он ждет, когда его отправят «в отпуск». Так как рф не желает признавать, все больше их солдат отказываются воевать на наших землях.

Также, как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, роSSийские военные практически полностью разбили город. В сети появилось первое видео, на котором можно увидеть масштабы разрушений в городе после его захвата россиянами. На снятых дроном кадрах можно увидеть улицы Попасной, на каждой из которых есть разрушенные и сгоревшие в результате обстрелов дома.

«Все, что осталось от Попасной после прихода оккупантов», - комментируют кадры в сети.


Дарина Силина, politeka.net

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