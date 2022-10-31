Yle: Фінський слідчий розповів, що зброя з України потрапляє в руки злочинців у Фінляндії

Він відмовився розголошувати деталі, але уточнив, що йдеться про стрілецьку зброю, інформує ZN.ua.

Yle: Фінський слідчий розповів, що зброя з України потрапляє в руки злочинців у Фінляндії
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В Національному бюро розслідувань Фінляндії розповіли, що володіють інформацією про потрапляння в руки фінських злочинців зброї, зокрема автоматів, які були призначені для армії України.

«Зброя, яку різні країни постачають Україні, також була виявлена у Швеції, Данії і Нідерландах», - сказав інформаційній агенції Yle старший детектив Національного бюро розслідувань Крістер Алгрен.

Видання нагадує, що минулого літа в Європолі прогнозували збільшення випадків контрабанди зброї і боєприпасів в країни ЄС з України через вже встановлені контрабандистські маршрути або онлайн-платформи.

«Ми бачимо ознаки того, що ця зброя вже знайшла свій шлях у Фінляндію», - сказав Алгрен.

В Національному бюро розслідування Фінляндії не оприлюднили більше деталей щодо контрабанди зброї в країну, пояснивши, що розслідування ще триває. Втім, за словами слідчого, маршрути і контакти для такої контрабанди вже існують.


Лесь Димань, ZN.ua





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