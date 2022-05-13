Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация за сутки нанесли свыше 100 ударов по врагу — Оперативное командование «Юг»

За прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения и авиация Вооруженных сил Украины нанесли более 100 ударов по позициям роSSийского врага. Общие потери составили: 57 солдат, 6 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«На Херсонщине оккупанты осознали, что попали в законодательную ловушку с псевдо-референдумом и включением области в состав РоSSии. И пока коллаборанты от фейковой власти выискивают способы узаконить незаконное, на улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги, как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни», — говорится в сообщении.

Напомнили в командовании и о постоянных обстрелах Николаевщины

«По Николаевщине враг продолжал бить артиллерийским и ракетно-залповым огнем. Поражая объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, враг в том числе оказывает психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их заставить принять «русский мир» взамен страха обстрелов», — сообщили в командовании.

В Одесской области враг продолжает расшатывать ситуацию вокруг прокладки сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья, чтобы заставить имеющиеся там военные силы принять участие в войне с Украиной.

«Корабельная группировка в Черном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, несущие более 30 крылатых ракет типа «Калибр». Так что угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной», — предупредил «Юг».