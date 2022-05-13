"Это будет война с Польшей, а не Украиной": Лукашенко "пугает" войсками у границ, эксперт оценил перспективы

Лукашенко не желает быть вовлеченным в войну против Украины, несмотря на предоставлени территории Беларуси роSSийской армии.

Об этом заявил военный эксперт Иван Федоров в интервью Politeka.

"Лукашенко понимает, что его вооруженные силы будут разбиты. Во-вторых, он понимает, что личный состав может сдаться в плен очень быстро, либо обернуть оружие против него. И военное командование Беларуси тоже далеко не едино в том, как относиться к этой перспективе.

Также Лукашенко прекрасно понимает, что россия не может выиграть эту войну. А раз она не может выиграть, значит вынуждена идти на серьезные уступки Западу. А в этом случае тогда перед Лукашенко встает очень неприятная перспектива - он останется один-на-один с Западом. В этой ситуации он чувствует себя загнанным в угол и начинает маневрировать.

Что касается передвижения эшелонов с танками - таким образом он дает понять, что ему придется воевать, если западные эшелоны будут идти в сторону Беларуси. Но это будет война с Польшей, а не Украиной. И только в том случае, если силы стран НАТО перейдут беларускую границу, чего скорее всего не произойдет", - рассуждает Иван Федоров.