"Это будет война с Польшей, а не Украиной": Лукашенко "пугает" войсками у границ, эксперт оценил перспективы

Александр Лукашенко

Лукашенко не желает быть вовлеченным в войну против Украины, несмотря на предоставлени территории Беларуси роSSийской армии.

Об этом заявил военный эксперт Иван Федоров в интервью Politeka.

"Лукашенко понимает, что его вооруженные силы будут разбиты. Во-вторых, он понимает, что личный состав может сдаться в плен очень быстро, либо обернуть оружие против него. И военное командование Беларуси тоже далеко не едино в том, как относиться к этой перспективе.

Лукашенко, Беларусь, армия

Также Лукашенко прекрасно понимает, что россия не может выиграть эту войну. А раз она не может выиграть, значит вынуждена идти на серьезные уступки Западу. А в этом случае тогда перед Лукашенко встает очень неприятная перспектива - он останется один-на-один с Западом. В этой ситуации он чувствует себя загнанным в угол и начинает маневрировать.

Что касается передвижения эшелонов с танками - таким образом он дает понять, что ему придется воевать, если западные эшелоны будут идти в сторону Беларуси. Но это будет война с Польшей, а не Украиной. И только в том случае, если силы стран НАТО перейдут беларускую границу, чего скорее всего не произойдет", - рассуждает Иван Федоров.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
Главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским, эксперт раскрыл, кто и зачем: «Невыносимо смотреть»Главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским, эксперт раскрыл, кто и зачем: «Невыносимо смотреть»
Украина хочет подписать документ о том, как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали" — ВерещукУкраина хочет подписать документ о том, как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали" — Верещук
ВСУ освободят Крым и Донбасс: эксперт назвал сроки наступления украинских защитниковВСУ освободят Крым и Донбасс: эксперт назвал сроки наступления украинских защитников
В оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – ГайдайВ оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – Гайдай
Разборки ФСБ с ГРУ: эксперт назвал истинную причину заявлений о присоединении Херсонщины к рфРазборки ФСБ с ГРУ: эксперт назвал истинную причину заявлений о присоединении Херсонщины к рф
Украина будет чувствовать последствия войны ближайшую сотню лет - ШольцУкраина будет чувствовать последствия войны ближайшую сотню лет - Шольц
Арестович оценил шансы вторжения на Украину из БеларусиАрестович оценил шансы вторжения на Украину из Беларуси
Украина договорилась об улучшении логистики на границе с ПольшейУкраина договорилась об улучшении логистики на границе с Польшей
"Мины подплывают к берегу": каким будет пляжный сезон в Украине, неожиданные подробности"Мины подплывают к берегу": каким будет пляжный сезон в Украине, неожиданные подробности
Украина возобновила контроль над 1200 км своей границы, две третьих из них – граница с Россией, - ГПСУУкраина возобновила контроль над 1200 км своей границы, две третьих из них – граница с Россией, - ГПСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости