Мы будем бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, – Буданов

Остров позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную ситуацию на юге Украины.

Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Он отметил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для роSSийских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную ситуацию на юге Украины.

Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

По словам Буданова, теоретически это единственный регион, через который роSSийские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

“Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деокуповывать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия РоSSии на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины», – отметил начальник ГУР.

Напомним, в британской разведке считают, что если РоSSия сможет закрепиться на острове и разместить там средства ПВО и крылатые ракеты, она будет твердо контролировать северо-восточную часть Черного моря.