Макрон обсудил создание «европейского политического сообщества» с лидерами нескольких стран

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном режиме обсудил инициативу создания «европейского политического сообщества» сразу с несколькими лидерами стран ЕС . Об этом говорится в коммюнике пресс-службы Елисейского дворца.

В документе сказано о том, что французский президент пообщался со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой, а также премьер-министрами Дании Мэтте Фредериксен и Швеции Магдаленой Андерссон. Со всеми политиками Макрон обсудил идею создания альтернативной Европейскому Союзу организации, в которую, по его мнению, должна войти и Украина.

В администрации президента Франции отметили, что Матарелла согласился с необходимостью создания «европейского политического сообщества», в то время как представители скандинавских стран выразили готовность обсудить эту возможность в ближайшие недели на уровне Европейского совета.