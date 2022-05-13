Макрон обсудил создание «европейского политического сообщества» с лидерами нескольких стран

Вопрос о создании новой организации планируют рассмотреть на уровне Европейского совета, информирует ZN.ua.

Макрон обсудил создание «европейского политического сообщества» с лидерами нескольких стран
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном режиме обсудил инициативу создания «европейского политического сообщества» сразу с несколькими лидерами стран ЕС. Об этом говорится в коммюнике пресс-службы Елисейского дворца.

В документе сказано о том, что французский президент пообщался со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой, а также премьер-министрами Дании Мэтте Фредериксен и Швеции Магдаленой Андерссон. Со всеми политиками Макрон обсудил идею создания альтернативной Европейскому Союзу организации, в которую, по его мнению, должна войти и Украина.

В администрации президента Франции отметили, что Матарелла согласился с необходимостью создания «европейского политического сообщества», в то время как представители скандинавских стран выразили готовность обсудить эту возможность в ближайшие недели на уровне Европейского совета.


Александр Кричковский, ZN.ua

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