"Укроборонпром" восстановил трофейную роSSийскую технику на 1,5 миллиарда гривен

С начала полномасштабного вторжения РФ государственный концерн "Укроборонпром" восстановил трофейную вражескую технику на сумму 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщила спикер предприятия Наталья Сад.

Согласно информации представительницы «Укроборонпрома», речь идет только о восстановленной технике оккупантов. Она отметила, что во внимание следует принимать то, что отступая россияне оставляют на поле боя множество целой, рабочей техники, которая затем служит ВСУ.