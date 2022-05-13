"Укроборонпром" восстановил трофейную роSSийскую технику на 1,5 миллиарда гривен
Кроме того, враг оставляет на поле боя множество невредимой техники при отступлении, информирует
С начала полномасштабного вторжения РФ государственный концерн "Укроборонпром" восстановил трофейную вражескую технику на сумму 1,5 миллиарда гривен. Об этом
Согласно информации представительницы «Укроборонпрома», речь идет только о восстановленной технике оккупантов. Она отметила, что во внимание следует принимать то, что отступая россияне оставляют на поле боя множество целой, рабочей техники, которая затем служит ВСУ.
Также в обращении Сад сообщила, что начиная с 24 февраля, войска РФ нанесли оборонно-промышленному комплексу Украины ущерб в размере 100 миллиардов гривен. Спикер подчеркнула, что врагом было совершено более 100 обстрелов предприятий «Укроборонпрома».