"Укроборонпром" восстановил трофейную роSSийскую технику на 1,5 миллиарда гривен

Кроме того, враг оставляет на поле боя множество невредимой техники при отступлении, информирует ZN.ua.

© Facebook/Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения РФ государственный концерн "Укроборонпром" восстановил трофейную вражескую технику на сумму 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщила спикер предприятия Наталья Сад.

Согласно информации представительницы «Укроборонпрома», речь идет только о восстановленной технике оккупантов. Она отметила, что во внимание следует принимать то, что отступая россияне оставляют на поле боя множество целой, рабочей техники, которая затем служит ВСУ.

Также в обращении Сад сообщила, что начиная с 24 февраля, войска РФ нанесли оборонно-промышленному комплексу Украины ущерб в размере 100 миллиардов гривен. Спикер подчеркнула, что врагом было совершено более 100 обстрелов предприятий «Укроборонпрома».


Александр Кричковский, ZN.ua

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