В ЕС допускают временный отказ от нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии — Bloomberg

Правительства некоторых стран считают, что дальнейшие обсуждения по эмбарго задержат введение шестого пакета санкций против РФ, информирует ZN.ua.

В ЕС допускают временный отказ от нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии — Bloomberg

Некоторые страны Европейского Союза готовы отложить нефтяное эмбарго для РоSSии на неопределенный срок в связи с принципиальной позицией Венгрии, отказывающейся поддерживать санкции против государства-агрессора. В ЕС считают, что это ускорит введение шестого санкционного пакета хотя бы в ограниченном объеме.

Как сообщает Bloomberg, представители большинства стран ЕС до сих пор настроены утвердить пакет в полном объеме до понедельника. Именно тогда состоится встреча министров иностранных дел в Брюсселе. Тем не менее, существуют также и сторонники мнения, что от нефтяного эмбарго пока следует отказаться, чтобы не тормозить введение других ограничительных мер против РФ.

Сторонники эмбарго считают, что если не включить запрет роSSийской нефти в шестой пакет санкций, то для мирового сообщества это будет выглядеть как проявление слабости.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что нефтяное эмбарго следует обсуждать на саммите лидеров ЕС, который состоится в конце мая. Венгерское правительство не согласилось на запрет роSSийского топлива даже при условии исключения для своей страны, Словакии и Чехии, практически на сто процентов зависимых от экспорта из РФ.


Александр Кричковский, ZN.ua

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