В ЕС допускают временный отказ от нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии — Bloomberg
Правительства некоторых стран считают, что дальнейшие обсуждения по эмбарго задержат введение шестого пакета санкций против РФ, информирует
Некоторые страны Европейского Союза готовы отложить нефтяное эмбарго для РоSSии на неопределенный срок в связи с принципиальной позицией Венгрии, отказывающейся поддерживать санкции против государства-агрессора. В ЕС считают, что это ускорит введение шестого санкционного пакета хотя бы в ограниченном объеме.
Как сообщает
Сторонники эмбарго считают, что если не включить запрет роSSийской нефти в шестой пакет санкций, то для мирового сообщества это будет выглядеть как проявление слабости.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что нефтяное эмбарго следует обсуждать на саммите лидеров ЕС, который состоится в конце мая. Венгерское правительство не согласилось на запрет роSSийского топлива даже при условии исключения для своей страны, Словакии и Чехии, практически на сто процентов зависимых от экспорта из РФ.