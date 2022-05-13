В ЕС допускают временный отказ от нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии — Bloomberg

Некоторые страны Европейского Союза готовы отложить нефтяное эмбарго для РоSSии на неопределенный срок в связи с принципиальной позицией Венгрии, отказывающейся поддерживать санкции против государства-агрессора. В ЕС считают, что это ускорит введение шестого санкционного пакета хотя бы в ограниченном объеме.

Как сообщает Bloomberg , представители большинства стран ЕС до сих пор настроены утвердить пакет в полном объеме до понедельника. Именно тогда состоится встреча министров иностранных дел в Брюсселе. Тем не менее, существуют также и сторонники мнения, что от нефтяного эмбарго пока следует отказаться, чтобы не тормозить введение других ограничительных мер против РФ .

Сторонники эмбарго считают, что если не включить запрет роSSийской нефти в шестой пакет санкций, то для мирового сообщества это будет выглядеть как проявление слабости.