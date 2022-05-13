От очередной роSSийской ракеты пострадал Воронцовський дворец в Одессе

Мэр Геннадий Труханов обратился к ЮНЭСКО

От очередной роSSийской ракеты пострадал Воронцовський дворец в Одессе
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В следствии очередного ракетного удара роSSийских оккупационных войск по Одессе пострадал Воронцовский дворец. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета в Telegram.

Как говорится в сообщении, взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины, информирует ZN.ua.

“Я хочу ещё раз обратиться к международной организации ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений - не только Одессы, но и всего мира», – прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк “Суспильному”, около 16:20 роSSийские войска выпустили три ракеты в сторону Одессы. Одну из них над морем сбила наша противовоздушная оборона, от чего образовалась взрывная волна.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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