От очередной роSSийской ракеты пострадал Воронцовський дворец в Одессе
Мэр Геннадий Труханов обратился к ЮНЭСКО
В следствии очередного ракетного удара роSSийских оккупационных войск по Одессе пострадал Воронцовский дворец. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета в
Как говорится в сообщении, взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины, информирует
“Я хочу ещё раз обратиться к международной организации ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений - не только Одессы, но и всего мира», – прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Как сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк “