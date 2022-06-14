Ракетный удар по Львовской области: обломки ракеты упали на кирпичный завод

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что украинские силы ПВО сбили над Золочевом роSSийскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод.



"Пока известно, что пострадали четыре человека. Среди них один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и среднее тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления", - подчеркнул Козицкий в Telegram.

Во вторник, 14 июня, украинские силы противовоздушной обороны сбили роSSийские ракеты во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.