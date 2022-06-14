Ракетный удар по Львовской области: обломки ракеты упали на кирпичный завод

Пострадали четыре человека.

Ракетный удар по Львовской области: обломки ракеты упали на кирпичный завод
© Максим Козицкий/Львовская ОВА (ОДА) Telegram

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что украинские силы ПВО сбили над Золочевом роSSийскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод.

"Пока известно, что пострадали четыре человека. Среди них один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и среднее тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления", - подчеркнул Козицкий в Telegram.

Во вторник, 14 июня, украинские силы противовоздушной обороны сбили роSSийские ракеты во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Тернопольской и Хмельницкой областях осуществляется поиск места падения/обломков сбитых ракет РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской областиУкраинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской области
Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютахОккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютах
В Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удараВ Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удара
В Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантовВ Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантов
В Донецкой области роSSийские военные пытались сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВОВ Донецкой области роSSийские военные пытались сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВО
РФ нанесла ракетный удар по Одесской области из КрымаРФ нанесла ракетный удар по Одесской области из Крыма
Били из "Ураганов": последствия обстрелов Днепропетровской области показали на фотоБили из "Ураганов": последствия обстрелов Днепропетровской области показали на фото
Кадыровцы против бурятов: роSSийские оккупанты устроили разборки в Украине и ударили по своим жеКадыровцы против бурятов: роSSийские оккупанты устроили разборки в Украине и ударили по своим же
Били по лицею, жилым домам и садикам: фото последствий обстрела Днепропетровской областиБили по лицею, жилым домам и садикам: фото последствий обстрела Днепропетровской области
РоSSия активно применяет запрещенные кассетные боеприпасы в Харьковской области — Amnesty InternationalРоSSия активно применяет запрещенные кассетные боеприпасы в Харьковской области — Amnesty International
Последние новости
Подгружаем последние новости