Защитники Азовстали продолжают выбивать оккупантов с территории завода, - "Азов"

И это, несмотря на крайне сложную ситуацию, нехватку боеприпасов и большое количество раненых.

Защитники Азовстали продолжают выбивать оккупантов с территории завода, - "Азов"
Фото: blackseatv.com

Бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории Азовстали.

Об этом говорится в сообщении бойцов на Telegram-канале полка.

Также "азовцы" обнародовали видео сражений с противником.

В "Азове" отмечают - освобождение завода происходит "в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых".

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря ни на что".

Напомним, в Мариуполе роSSийские войска блокируют подземные выходы с металлургического комбината Азовсталь, но украинские защитники прибегают к контратакам.

По информации советника главы города Петра Андрющенко, захватчики сбрасывают на Азовсталь бомбу за бомбой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
В россии раскатали губу на Мариуполь, раскрыты планы оккупантов на город: "уже 15 мая..."В россии раскатали губу на Мариуполь, раскрыты планы оккупантов на город: "уже 15 мая..."
Эрдоган предлагал вывезти защитников Азовстали через порт в Бердянске, - ДжемилевЭрдоган предлагал вывезти защитников Азовстали через порт в Бердянске, - Джемилев
РФ послала в Украину "карателя" генерала Мурадова для усмирения оккупантов, которые боятся идти в бой, – СБУРФ послала в Украину "карателя" генерала Мурадова для усмирения оккупантов, которые боятся идти в бой, – СБУ
Враг продолжает блокировать наши подразделения на Азовстали и наносит авиаудары, – МинобороныВраг продолжает блокировать наши подразделения на Азовстали и наносит авиаудары, – Минобороны
Генерал США рассказал, когда роSSийских оккупантов выбьют из УкраиныГенерал США рассказал, когда роSSийских оккупантов выбьют из Украины
Украинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны ВеликобританииУкраинские войска продолжают контратаку к северу от Харькова, – минобороны Великобритании
РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэраРоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
Месть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера УкраиныМесть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера Украины
На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 5 атак, - ОТГ "Восток"
Верещук призвала мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых с АзовсталиВерещук призвала мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых с Азовстали
Последние новости
Подгружаем последние новости