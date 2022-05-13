Защитники Азовстали продолжают выбивать оккупантов с территории завода, - "Азов"

И это, несмотря на крайне сложную ситуацию, нехватку боеприпасов и большое количество раненых.

Бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории Азовстали.

Об этом говорится в сообщении бойцов на Telegram-канале полка.

Также "азовцы" обнародовали видео сражений с противником.

В "Азове" отмечают - освобождение завода происходит "в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых".

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря ни на что".

Напомним, в Мариуполе роSSийские войска блокируют подземные выходы с металлургического комбината Азовсталь, но украинские защитники прибегают к контратакам.

По информации советника главы города Петра Андрющенко, захватчики сбрасывают на Азовсталь бомбу за бомбой.