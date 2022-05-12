Подбит один из новейших роSSийских кораблей тылового обеспечения «Всеволод Бобров» — Одесская ОВА
Официального подтверждения поражения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины еще не поступало, информирует
У острова Змеиный украинскими защитниками поражено судно тылового обеспечения Черноморского флота РоSSии «Всеволод Бобров». Об этом
«Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Одно из новейших в русском флоте. Говорят, что хромает в Севастополь. Эту информацию нужно подтвердить, но то, что ему дали «змеибаев» в районе острова Змеиный — правда», — сказал Братчук.
Представитель Одесской ОВА напомнил, что остров Змеиный теперь называют «Змеебаевкой».
«Остров Змеиный — «Змеебаевка», как теперь можно его называть — клаптик земли, который рашисты пытаются превратить в определенный плацдарм, чтобы еще больше угрожать Одессе и нашей области. Но наши вооруженные силы били и продолжают бить там врага», — заверил Братчук.