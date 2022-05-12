Подбит один из новейших роSSийских кораблей тылового обеспечения «Всеволод Бобров» — Одесская ОВА

Официального подтверждения поражения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины еще не поступало, информирует ZN.ua.

Подбит один из новейших роSSийских кораблей тылового обеспечения «Всеволод Бобров» — Одесская ОВА
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У острова Змеиный украинскими защитниками поражено судно тылового обеспечения Черноморского флота РоSSии «Всеволод Бобров». Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Одно из новейших в русском флоте. Говорят, что хромает в Севастополь. Эту информацию нужно подтвердить, но то, что ему дали «змеибаев» в районе острова Змеиный — правда», — сказал Братчук.

Представитель Одесской ОВА напомнил, что остров Змеиный теперь называют «Змеебаевкой».

«Остров Змеиный — «Змеебаевка», как теперь можно его называть — клаптик земли, который рашисты пытаются превратить в определенный плацдарм, чтобы еще больше угрожать Одессе и нашей области. Но наши вооруженные силы били и продолжают бить там врага», — заверил Братчук.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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