РФ выпустила ракету в заповедную часть острова Хортица, - Арефьев

12 мая, около 10:00, роSSийские войска запустили крылатую ракету по Запорожью, попавшую в заповедную часть острова Хортица.

ОБ этом сообщил спикер Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев.

По его словам, попадание ракеты вызвало пожар.

"После обследования территории поражения никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено. По уточненной информации, жертв и пострадавших нет", - добавил Арефьев.

Он подчеркнул, что это уже второй обстрел Хортицы оккупантами.

"В предыдущий раз роSSийские военные выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая - повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий", - сообщил спикер Запорожской ОВА.

Напомним, в СБУ сообщили, что предотвратили теракт в центре Запорожья и задержали его исполнителя. Злоумышленником является житель Днепра, 1966 года рождения.

21 апреля в результате обстрелов Хортицы было повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадали восемь человек.