Литва отзывает посла из РоSSии и с 7 июня планирует ликвидировать здесь свое генконсульство

Соответствующий проект постановления правительства зарегистрирован в четверг.

Литва отзывает посла из РоSSии и с 7 июня планирует ликвидировать здесь свое генконсульство
Ейтвідас Баярунас
Фото: Facebook/Eitvydas Bajar?nas

Литва отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в РоSSии, а с 7 июня намерена ликвидировать свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такой проект постановления литовского правительства был зарегистрирован 12 мая.

С 1 июня посол Литвы должен перестать выполнять свои обязанности.

Генконсульство РоSSия закрыла после решения Литвы выслать главу посольства РоSSии в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

Напомним, 4 апреля Литва приняла решение о выдворении из страны посла РоSSии, а также возвращении в Киев посла Литовской Республики в Украине.

В том же месяце в государстве запретили публичное демонстрирование георгиевской ленточки и других символов войны РоSSии против Украины.

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