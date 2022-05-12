'Нормализация отношений с Путиным больше невозможна, – Борис Джонсон

Великобритания не понимает, как теперь можно нормализовать отношения с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом премьер-министр страны Борис Джонсон заявил в эфире LBC Radio.

По его мнению, если сейчас снова начинать разговаривать с Кремлем, то может повториться 2014 год, когда РоSSия оккупировала Крым и способствовала созданию так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Сейчас покаяние будет очень непростым для Владимира Путина... Полагаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять, как мы теперь можем нормализовать отношения с Путиным", – заявил он.

Борис Джонсон напомнил, что в 2014 году подавляющее большинство стран осудило оккупацию Крыма и не признало его роSSийским. Были введены санкции против РФ , но в то же время страны ЕС "будто бы начали разговаривать с Путиным о будущем".

"И Путин в основном использовал это как способ "проворачивать нож" в Украине… Его нужно остановить, и именно это Великобритания и пытается сделать, давая украинцам всю возможную военную поддержку для самозащиты. И мы продолжим это делать", - подытожил Джонсон.

Напомним, на встрече лидеров "Большой семерки" Борис Джонсон говорил о том, что Украина нуждается в наступательном оружии для того, чтобы отбить оккупированные территории у роSSийских оккупантов.

К слову, Великобритания пообещала предоставить Украине новую военную помощь на 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов).