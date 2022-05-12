РоSSияне сбрасывают на Азовсталь бомбу за бомбой, - Андрющенко

РоSSийские оккупанты сбрасывают на Азовсталь бомбу за бомбой.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он обнародовал видео вражеских обстрелов завода.

"Мариуполь. Азовсталь. Так звучит ад. Так выглядит Несокрушимость. Бомба за бомбой. Снаряд за снарядом. Мы все в безоплатном долгу перед Защитниками Мариуполя", - написал Андрющенко.

Напомним, Андрющенко рассказал, что роSSийские войска блокируют подземные выходы из Азовстали, но украинские защитники прибегают к контратакам.

Вчера советник городского головы Мариуполя обнародовал видео, на котором видно, как над заводом поднялся столб черного дыма.