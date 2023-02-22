США надають Україні "розумну бомбу" — Bloomberg

Бомба JDAM збільшеної дальності здатна вражати цілі на відстані 72 км, інформує ZN.ua.

США надають Україні
© Pete Souza, whitehouse.gov

США надають Україні бомбу далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва компанії Boeing, яка здатна вражати цілі на відстані 45 миль (72 км). Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition (JDAM), лише заявив, що надасть «точні авіаційні боєприпаси» в рамках оголошеного 21 грудня пакету вартістю 1,85 мільярда доларів. Однак два співрозмовника підтвердили видання, що це будуть JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Інших подробиць джерела не повідомили.

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть називати боєприпаси, посилаючись на оперативну безпеку. Комплекти JDAM використовуються ВПС і ВМС США і продаються більш ніж у 26 країн.

JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб вагою від 226 до 900 кг. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй пролітати відстань до 70 км і втричі збільшувати дальність дії оригінальної зброї. JDAM підвищеної дальності був розроблений у співпраці з Королівськими ВПС Австралії

Комплекти збільшеної дальності суттєво підвищать точну вогневу міць, використовуючи наявні запаси боєприпасів, вважає Ребекка Грант, фахівець з систем ВПС і президент IRIS Independent Research.

«Вочевидь, це одна з прискорених пропозицій, запущених заступником міністра з питань закупівель Вільямом Лаплантом», — сказала вона.

За словами Грант, комплекти підвищеної дальності можуть бути використані для атаки російських ліній фронту або їхнього тилу другої лінії на території України.

20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму 40,5 млн доларів за існуючим контрактом. Роботу мають завершити до 30 червня. Це свідчить про те, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, якими літає Україна, зможуть запускати JDAM-ER.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
Росія може вичерпати всі запаси іранських дронів-камікадзе - BloombergРосія може вичерпати всі запаси іранських дронів-камікадзе - Bloomberg
Окупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат РосіїОкупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат Росії
У четвер уряд Фінляндії ухвалить рішення щодо передачі Україні танків LeopardУ четвер уряд Фінляндії ухвалить рішення щодо передачі Україні танків Leopard
Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2
Мобілізація в Україні: Веніславський розповів, як проходить реформа ВЛКМобілізація в Україні: Веніславський розповів, як проходить реформа ВЛК
Питання надання Україні військових літаків наразі не розглядається — Джорджа МелоніПитання надання Україні військових літаків наразі не розглядається — Джорджа Мелоні
Без солідарності немає свободи - Дуда закликав світових лідерів дати Україні зброюБез солідарності немає свободи - Дуда закликав світових лідерів дати Україні зброю
Іспанія надасть Україні шість танків Leopard 2Іспанія надасть Україні шість танків Leopard 2
Схеми атак Росії на медичні установи в Україні відповідають історичним закономірностямСхеми атак Росії на медичні установи в Україні відповідають історичним закономірностям
У МЗС РФ викликали посла США. Росіяни висловили претензії через допомогу Штатів Україні у війніУ МЗС РФ викликали посла США. Росіяни висловили претензії через допомогу Штатів Україні у війні
Последние новости
Подгружаем последние новости