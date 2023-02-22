США надають Україні "розумну бомбу" — Bloomberg

США надають Україні бомбу далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва компанії Boeing, яка здатна вражати цілі на відстані 45 миль (72 км). Про це повідомляє Bloomberg.

Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition (JDAM), лише заявив, що надасть «точні авіаційні боєприпаси» в рамках оголошеного 21 грудня пакету вартістю 1,85 мільярда доларів. Однак два співрозмовника підтвердили видання, що це будуть JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Інших подробиць джерела не повідомили.

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть називати боєприпаси, посилаючись на оперативну безпеку. Комплекти JDAM використовуються ВПС і ВМС США і продаються більш ніж у 26 країн.

JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб вагою від 226 до 900 кг. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй пролітати відстань до 70 км і втричі збільшувати дальність дії оригінальної зброї. JDAM підвищеної дальності був розроблений у співпраці з Королівськими ВПС Австралії

Комплекти збільшеної дальності суттєво підвищать точну вогневу міць, використовуючи наявні запаси боєприпасів, вважає Ребекка Грант, фахівець з систем ВПС і президент IRIS Independent Research.

«Вочевидь, це одна з прискорених пропозицій, запущених заступником міністра з питань закупівель Вільямом Лаплантом», — сказала вона.

За словами Грант, комплекти підвищеної дальності можуть бути використані для атаки російських ліній фронту або їхнього тилу другої лінії на території України.