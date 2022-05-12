Верещук просит не плодить фейки про «Азовсталь»: сейчас не идут переговоры об обмене 500 человек

Первоочередная задача сейчас – обменять тяжелораненых бойцов, их несколько десятков, информирует ZN.ua.

Верещук просит не плодить фейки про «Азовсталь»: сейчас не идут переговоры об обмене 500 человек
© Таисия Ястремская

Вицепремьер Ирина Верещук призывает влиятельных людей осторожно высказываться про «Азовсталь», чтобы не мешать сложным переговорам касательно эвакуации тяжелораненых бойцов в обмен на пленных россиян.

«К сожалению, публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей о содержании переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу. Я очень прошу. Речь идет о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, что не знаете. Если все получится и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать», - говорится в сообщении на Facebook-странице Верещук.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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