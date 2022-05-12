В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, РоSSии и Беларуси

В областной администрации будут готовить пакет документов для снятия с учета как памятника истории местного значения.

В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, РоSSии и Беларуси

В Черниговской области начата процедура ликвидации монумента "Три сестры" в селе Сеньковка.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"В областной администрации будут готовить пакет документов для снятия с учета как памятника истории местного значения монумента в Сеньковке, посвященного "дружбе народов" Украины, РоSSии и Беларуси", - говорится в сообщении.

Для соблюдения всех требований законодательства документы будут направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины.

После снятия монумента с учета это здание можно будет демонтировать.

Напомним, с Европейской площади в Виннице убрали четырехметровый памятник будённовцу, красногвардейцу и красноармейцу.

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