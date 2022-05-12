Чернобаевская и Героев Мариуполя: в Кропивницком переименовали более 20 улиц

Новые украинские имена получат еще около ста городских топонимов.

Чернобаевская и Героев Мариуполя: в Кропивницком переименовали более 20 улиц
Колишня площа Дружби народів у Кропивницькому
Фото: depo.ua

В Кропивницком депутаты единогласно переименовали более 20 улиц, названия которых были связаны с Россией или коммунистическим режимом.

Об этом сообщает в Facebook Кропивницкий городской совет.

Согласно сообщению, еще более сотни городских топонимов ждут смены названия.

"Более двадцати улиц и переулков в Кропивницком, названия которых связаны с Россией или историей коммунистического движения, получили новые украинские имена. Соответствующее решение единогласно поддержал 12 мая Кропивницкий городской совет", – говорится в сообщении.

Теперь в Кропивницком будут улицы Чернобаевская, Героев Мариуполя и Святослава Храброго. Также в городе исчезла площадь Дружбы народов. В этом месте здания получат адреса на улицах Евгения Маланюка и Андрея Матвиенко.

Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил о том, что в Украине нужно провести топонимическую деколонизацию и переименовать все населенные пункты, названия которых носят русскоязычный характер.

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