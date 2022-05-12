ГМС со стражами порядка проверят всех россиян с правом на проживание в Украине
Что касается граждан Беларуси, то этот кейс "на паузе".
Государственная миграционная служба вместе с правоохранительными органами проверят всех граждан РоSSии с правом на жительство в Украине.
Об этом на брифинге сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, передает корреспондент LB.ua.,
Что касается граждан Беларуси, то этот кейс "на паузе".
“На самом деле, определенное время у нас была пауза в отношении граждан Беларуси и РФ. Мы понимаем, как будем действовать в отношении граждан РФ. Теперь и придали. Потому что эта страна официально признана агрессором. Что касается Беларуси, то такого официального признания нет. Но мы действительно имели дело с определенным количеством лиц, которые могли представлять интерес. В том числе для наших спецслужб, потому что непонятно было, чем они занимались на территории Украины. Однако политика по отношению к гражданам Беларуси пока не изменилась. В ближайшее время мы будем возобновлять принятие документов и оформление документов для этой категории граждан», – заявила она.
Что касается граждан РФ, то, по ее словам, лица, уже имеющие виды на временное или постоянное проживание, могут продлить пребывание на территории Украины.
“И могут беспрепятственно осуществлять въезд и выезд с территории Украины. Но через контролируемые пункты пропуска. Вместе с тем, совместно с правоохранительными органами Украины сейчас мы проводим абсолютно полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное проживание гражданам РФ. Также это касается разрешений на миграцию, гражданства, чтобы выделить тех, кто может осуществлять против Украины определенную деятельность”, – подчеркнула она.
По ее словам, речь идет о большом количестве граждан, поскольку это одна из крупнейших общин на территории Украины, которые являются гражданами Беларуси и РоSSии и имеют виды на жительство.
“Это также бывшие граждане СНГ. Это более 150 тыс. Конечно, мы работаем над тем, чтобы иметь понимание каждого этого кейса”, – сказала Науменко.
Она напомнила, что добровольцы из РоSSии и Беларуси, защищающие Украину, согласно действующим законам, могут получить гражданство по упрощенной процедуре.
Напомним, Еврокомиссия призвала правительства стран ЕС отменить национальные программы по продаже гражданства инвесторам, известные также как программы "золотых паспортов", а также остановить продажу виз гражданам РоSSии и Беларуси.