ГМС со стражами порядка проверят всех россиян с правом на проживание в Украине

Что касается граждан Беларуси, то этот кейс "на паузе".

Государственная миграционная служба вместе с правоохранительными органами проверят всех граждан РоSSии с правом на жительство в Украине.

Об этом на брифинге сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, передает корреспондент LB.ua.,

Что касается граждан Беларуси, то этот кейс "на паузе".

“На самом деле, определенное время у нас была пауза в отношении граждан Беларуси и РФ . Мы понимаем, как будем действовать в отношении граждан РФ . Теперь и придали. Потому что эта страна официально признана агрессором. Что касается Беларуси, то такого официального признания нет. Но мы действительно имели дело с определенным количеством лиц, которые могли представлять интерес. В том числе для наших спецслужб, потому что непонятно было, чем они занимались на территории Украины. Однако политика по отношению к гражданам Беларуси пока не изменилась. В ближайшее время мы будем возобновлять принятие документов и оформление документов для этой категории граждан», – заявила она.

Что касается граждан РФ , то, по ее словам, лица, уже имеющие виды на временное или постоянное проживание, могут продлить пребывание на территории Украины.

“И могут беспрепятственно осуществлять въезд и выезд с территории Украины. Но через контролируемые пункты пропуска. Вместе с тем, совместно с правоохранительными органами Украины сейчас мы проводим абсолютно полный аудит оснований выдачи вида на временное или постоянное проживание гражданам РФ . Также это касается разрешений на миграцию, гражданства, чтобы выделить тех, кто может осуществлять против Украины определенную деятельность”, – подчеркнула она.

По ее словам, речь идет о большом количестве граждан, поскольку это одна из крупнейших общин на территории Украины, которые являются гражданами Беларуси и РоSSии и имеют виды на жительство.

“Это также бывшие граждане СНГ . Это более 150 тыс. Конечно, мы работаем над тем, чтобы иметь понимание каждого этого кейса”, – сказала Науменко.

Она напомнила, что добровольцы из РоSSии и Беларуси, защищающие Украину, согласно действующим законам, могут получить гражданство по упрощенной процедуре.