Байден підписав указ про дії у відповідь на неправомірне затримання американців за кордоном

Указ дозволить державним органам США вводити санкції та вживати інших заходів проти країн, які утримують американських громадян, інформує ZN.ua.

Байден підписав указ про дії у відповідь на неправомірне затримання американців за кордоном
© Flickr/White House

Президент Джо Байден у вівторок підписує указ, що стосується запобігання та дій у відповідь з неправомірними затриманнями громадян США за кордоном. Цей указ уповноважить державні органи вводити санкції та вживати інших заходів, повідомляє “Голос Америки”.

Необхідність видання такого указу продиктована зростанням тиску з боку сімей заручників і затриманих, у тому числі у зв'язку зі справою баскетболістки WNBA Бріттні Грайнер, яка з лютого перебуває під вартою в Росії і проходить за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками.

США не надають офіційних даних про кількість американських громадян, які перебувають під вартою за кордоном, але Фонд спадщини Джеймса В. Фоулі, названий на честь американського журналіста, викраденого та вбитого в Сирії, стверджує, що понад 60 громадян США незаконно утримуються приблизно у 18 країнах. Деякі з них утримуються головними противниками США: Іраном, Росією, Венесуелою та Китаєм.

Високопоставлений представник адміністрації Білого дому у бесіді з журналістами сказав, що Байден “прагне домогтися вирішення всіх цих справ і... водночас розпочати розробляти стратегію стримування, яка збільшить розплату за захоплення заручників та неправомірне затримання”.

За словами офіційних осіб, указ уповноважить відомства накладати додаткові санкції, зокрема фінансові, на тих, хто причетний до захоплення заручників.

"Санкційні повноваження, включені до цього указу, дозволяють США вводити фінансові санкції та обмеження на в'їзд тим, хто несе відповідальність за несправедливе утримання американських громадян, незалежно від того, затримуються вони терористичною організацією або державним суб'єктом", - пояснюється в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

У рамках нових заходів до рекомендацій Держдепартаменту з подорожей буде додано попередження про підвищений ризик неправомірного затримання в іноземній державі. У вівторок шість країн буде додано до цього списку – М'янма (Бірма), Китай, Іран, Північна Корея, Росія та Венесуела.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
У ДБР підтвердили затримання екскерівника СБУ в Криму Олега КулінічаУ ДБР підтвердили затримання екскерівника СБУ в Криму Олега Кулініча
США прагнуть, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю – БайденСША прагнуть, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю – Байден
Після візиту Байдена Саудівська Аравія пообіцяла підтримувати стабільність глобального ринку нафтиПісля візиту Байдена Саудівська Аравія пообіцяла підтримувати стабільність глобального ринку нафти
Ізраїль обстріляли із сектору Гази через декілька годин після візиту Байдена — ABC News
Дії Росії в Україні мають закінчитися провалом – БайденДії Росії в Україні мають закінчитися провалом – Байден
Спартц відповіла на образу Милованова: «Це неповага до американців і непродуктивно для України»Спартц відповіла на образу Милованова: «Це неповага до американців і непродуктивно для України»
Під час зустрічі з принцом Саудівської Аравії Байден звинуватив його у вбивстві журналіста Джамала ХашоггіПід час зустрічі з принцом Саудівської Аравії Байден звинуватив його у вбивстві журналіста Джамала Хашоггі
NYT: Байдену і Трампу буде важко завоювати Білий дім в 2024 році, можливо це зробить хтось іншийNYT: Байдену і Трампу буде важко завоювати Білий дім в 2024 році, можливо це зробить хтось інший
Війна Путіна проти України повинна стати його стратегічною поразкою — БайденВійна Путіна проти України повинна стати його стратегічною поразкою — Байден
Байден у Єрусалимі заявив про готовність застосувати силу проти ТереганаБайден у Єрусалимі заявив про готовність застосувати силу проти Терегана
Последние новости
Подгружаем последние новости