Байден підписав указ про дії у відповідь на неправомірне затримання американців за кордоном

Президент Джо Байден у вівторок підписує указ, що стосується запобігання та дій у відповідь з неправомірними затриманнями громадян США за кордоном. Цей указ уповноважить державні органи вводити санкції та вживати інших заходів, повідомляє “Голос Америки”.

Необхідність видання такого указу продиктована зростанням тиску з боку сімей заручників і затриманих, у тому числі у зв'язку зі справою баскетболістки WNBA Бріттні Грайнер , яка з лютого перебуває під вартою в Росії і проходить за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками.

США не надають офіційних даних про кількість американських громадян, які перебувають під вартою за кордоном, але Фонд спадщини Джеймса В. Фоулі, названий на честь американського журналіста, викраденого та вбитого в Сирії, стверджує, що понад 60 громадян США незаконно утримуються приблизно у 18 країнах. Деякі з них утримуються головними противниками США : Іраном, Росією, Венесуелою та Китаєм.

Високопоставлений представник адміністрації Білого дому у бесіді з журналістами сказав, що Байден “прагне домогтися вирішення всіх цих справ і... водночас розпочати розробляти стратегію стримування, яка збільшить розплату за захоплення заручників та неправомірне затримання”.

За словами офіційних осіб, указ уповноважить відомства накладати додаткові санкції, зокрема фінансові, на тих, хто причетний до захоплення заручників.

"Санкційні повноваження, включені до цього указу, дозволяють США вводити фінансові санкції та обмеження на в'їзд тим, хто несе відповідальність за несправедливе утримання американських громадян, незалежно від того, затримуються вони терористичною організацією або державним суб'єктом", - пояснюється в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.