В оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – Гайдай

Обстрелы усилились по всей линии Луганского фронта.

В оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – Гайдай
Результати обстрілів в Попасній.
Фото: lg.npu.gov.ua

Захватчики охотятся на людей с проукраинской позицией в оккупированной роSSийскими войсками Попасной, массово исчезают жители города.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам ситуация в Луганской области значительно ухудшилась: обстрелы усилились по всей линии фронта. Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку. РоSSийское нашествие сдерживает Белогородка: ВСУ дважды разрушили понтонные переправы.

В Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Единственная дорога, соединяющая регион с "большой землей" – под обстрелами, поездки слишком рискованны.

Захваченные населенные пункты россияне уничтожают. "Рашисты тактики не меняют: разрушают города, и только потом заходят на выжженные земли", – утверждает Сергей Гайдай.

Под контролем Украины остаются Северодонецк (села общины), Лисичанск и Горское (села и городки общины), часть Рубежного.

Напомним, 8 мая Сергей Гайдай сообщил о том, что ВСУ отступили из Попасной и заняли позиции, приготовленные заранее.



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