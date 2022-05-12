РФ не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений — ГУР

Из-за потерь армия РФ уже вынуждена поставлять в подразделения, понесшие невосполнимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства, информирует ZN.ua.

РФ не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений — ГУР
© Facebook/Генштаб ВСУ

Следствием международных экономических санкций, введенных против РоSSии, стал ощутимый упадок роSSийского военно-промышленного комплекса. РФ не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, потеряв во время войны против Украины значительную часть своего военно-технического потенциала, РФ уже вынуждена поставлять в подразделения, понесшие непоправимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства.

«Однако такая ситуация не смущает руководство Кремля, ему безразлично сколько и на чем отправлять «пушечное мясо» в бой за будущее «русского мира». Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах и что не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира», - отмечает ГУР.

Сообщается, что из складов долгосрочного хранения технику в большинстве даже не могут доставить в подразделения.

Однако оккупантов заставляют ее принимать и докладывать руководству о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

По данным ГУР, в течение апреля с баз хранения РоSSии снято:

- 18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);

- 28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);

- 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

- 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.).

Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ВО РоSSии осуществляется, в частности, с помощью вооружения и военной техники, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания, расположенного в городе Богучар.

«Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой роSSийского "настоящего"», - отметили в ГУР.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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