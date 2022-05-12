РФ не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений — ГУР
Из-за потерь армия РФ уже вынуждена поставлять в подразделения, понесшие невосполнимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства, информирует
Следствием международных экономических санкций, введенных против РоSSии, стал ощутимый упадок роSSийского военно-промышленного комплекса. РФ не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений. Об этом
По данным разведки, потеряв во время войны против Украины значительную часть своего военно-технического потенциала, РФ уже вынуждена поставлять в подразделения, понесшие непоправимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства.
«Однако такая ситуация не смущает руководство Кремля, ему безразлично сколько и на чем отправлять «пушечное мясо» в бой за будущее «русского мира». Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах и что не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира», - отмечает ГУР.
Сообщается, что из складов долгосрочного хранения технику в большинстве даже не могут доставить в подразделения.
Однако оккупантов заставляют ее принимать и докладывать руководству о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.
По данным ГУР, в течение апреля с баз хранения РоSSии снято:
- 18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);
- 28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);
- 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);
- 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.).
Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ВО РоSSии осуществляется, в частности, с помощью вооружения и военной техники, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания, расположенного в городе Богучар.
«Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой роSSийского "настоящего"», - отметили в ГУР.