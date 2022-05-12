"Они все понимали": зачем на самом деле на Харьковщину перебросили тех, кто лютовал под Киевом

оккупанты, война, роSSийские военные

Среди военнопленных оккупантов попадаются срочники, но перед мероприятием на территорию Украины всех их заставили подписать контракт.

Оккупанты, которые творили зверства под Киевом и были отправлены на Харьковское направление, сохранили записи своих издевательств над людьми в своих телефонах. Об этом рассказал начальник УСБУ в области Роман Дудин в интервью "АрмияINFORM".

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Он рассказал, что личность преступников установлена: известны их данные, где они живут, чем дышат. Даже тех, кто еще не в плену. Дудин добавил, что фактически началась "утилизация" по указке военного руководства, ведь имена военных преступников уже всем известны.

"Добавлю от себя: считаю, что их руководство перебросило на Харьковское направление с целью дальнейшей их "утилизации", чтобы скрыть свидетелей тех зверств, которые они творили в отношении наших граждан", - сказал Дудин.

Также он добавил, что среди военнопленных оккупантов попадаются люди, которые все еще рассказывают об учениях, якобы не знали, куда идут:

"Мое субъективное видение, что все они все понимали и где находятся, и что делают. Особенно смешно звучит это оправдание из уст побывавших на территории Киевской, Житомирской, Черниговской областей".

Мы писали, войска рф пытаются усилить свой гарнизон. Активизация боев на одном из важных направлений может произойти уже в ближайшие дни. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.


Дарина Силина, politeka.net

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