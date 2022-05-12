Бронь для специалиста: в каких случаях предприятие может предотвратить мобилизацию сотрудников

В Украине с начала войны объявлена всеобщая мобилизация. Это означает, что каждого мужчину, которому позволяет состояние здоровья, могут мобилизовать в армию. Однако в редких случаях предприятие, на котором трудится мужчина, может оформить бронь для специалиста, чтобы тот оставался на своем рабочем месте.

Бронь для специалиста: как работодатель может предотвратить мобилизацию своих сотрудников

Юрист Анастасия Клян рассказала, в каких случаях предприятие может оформить бронь для своих работников.

Во-первых, следует знать, что не любое предприятие может забронировать своих работников, и не любого специалиста можно забронировать. Право на бронирование своего персонала имеют только те предприятия, которые во время войны выполняют функции обеспечения ВСУ или обеспечивают жизненно важные потребности населения. То есть – предприятия, имеющие стратегическое значение.

"Забронировать можно не любого работника, а только того, кто действительно нужен государству и/или населению на своем рабочем месте во время войны. Так, например, активно бронируют аграриев, работающих на посевной", - объясняет юрист.

Бронь для специалиста: как работодатель может предотвратить мобилизацию своих сотрудников

Как предприятие может забронировать своего работника?

Для этого предприятие должно прислать предложение в соответствующий орган государственной власти, который будет решать вопросы бронирования. Это может быть профильное министерство, к которому относится это предприятие или просто областная военная администрация.

Вместе с предложением следует предоставить обоснование, в котором должно быть указано, чем именно это предприятие и эти специалисты полезны для ВСУ или населения.

Предложение должно быть оформлено не произвольно, а по соответствующей форме, определенной Постановлением №194 Кабинета Министров. Кроме того, у некоторых профильных министерств есть еще и собственные требования к пакету документов, которые должны идти вместе с предложением по бронированию.

Все эти предложения должны быть согласованы с Министерством обороны. При согласии Минобороны далее эти документы ложатся на стол чиновникам из Минэкономики. А уже те принимают окончательное решение. Причем оно принимается оперативно – в течение одного рабочего дня.

В этом решении указывается конкретный срок, который будет действовать бронь для специалиста. Но согласно закону максимальная отсрочка от призыва составляет полгода.

Напомним, в Украине намерены освободить от мобилизации специалистов IT-отрасли.


Марченко Любов, Тудей

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