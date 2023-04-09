Бронь від мобілізації для військовозобов'язаних громадян можуть скасувати

В Україні триває загальна мобілізація та призов військовозобов'язаних громадян до ЗСУ. При цьому багато українців, які працюють в органах державної влади або на критично важливих підприємствах, мають бронь від мобілізації. Однак це бронювання можуть скасувати.

Стали відомі причини, через які військовозобов'язані українці можуть позбутися броні та будуть призвані до війська. Про те, як можна втратити відстрочку від призову, розповів юрист у телеграм-каналі "Ти ж юрист".

Право на бронь від мобілізації мають деякі співробітники органів державної влади, які виконують функції управління державою, а також мобілізаційні завдання. Крім того, право на бронювання мають співробітники підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні замовлення. Ще одна категорія підприємств, які можуть забронювати своїх співробітників – підприємства, які зайняті виконанням робіт та послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

І ще одна категорія підприємств, які мають право забронювати до половини свого персоналу, – критично важливі підприємства. Причому до цього списку входять як підприємства, критично важливі для економіки країни загалом, так і підприємства, що належать до критичної інфраструктури, які "заточені" на підтримку життєдіяльності конкретного населеного пункту або регіону.

Проте, будь-кого з працівників цих установ або підприємств, що мають бронь від мобілізації, можуть позбавити відстрочки від призову. Усі підстави для анулювання броні виписані в законі, каже юрист.

Бронь від мобілізації можуть скасувати у таких випадках:

якщо минув термін її дії;

якщо підприємству, на якому працює заброньований працівник, скасували мобілізаційне завдання або воно завершило виконання цього завдання;

якщо підприємство, на якому є заброньовані співробітники, завершило виконання замовлень для ЗСУ;

якщо підприємства позбавили статусу критично важливого;

якщо підприємство чи організацію, де працював заброньований працівник, ліквідували;

якщо працівника, який мав бронь від мобілізації, звільнили з організації чи підприємства, яке його бронювало.

Нагадаємо, при цьому потрібно знати, що військкомати не можуть скасувати бронь від мобілізації, оскільки вони не мають таких повноважень.