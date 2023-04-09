Бронь від мобілізації для військовозобов'язаних громадян можуть скасувати

В Україні триває загальна мобілізація та призов військовозобов'язаних громадян до ЗСУ. При цьому багато українців, які працюють в органах державної влади або на критично важливих підприємствах, мають бронь від мобілізації. Однак це бронювання можуть скасувати.

Військовозобов'язаним громадянам можуть скасувати броню від мобілізації: стали відомі причини

Стали відомі причини, через які військовозобов'язані українці можуть позбутися броні та будуть призвані до війська. Про те, як можна втратити відстрочку від призову, розповів юрист у телеграм-каналі "Ти ж юрист".

Право на бронь від мобілізації мають деякі співробітники органів державної влади, які виконують функції управління державою, а також мобілізаційні завдання. Крім того, право на бронювання мають співробітники підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні замовлення. Ще одна категорія підприємств, які можуть забронювати своїх співробітників – підприємства, які зайняті виконанням робіт та послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

І ще одна категорія підприємств, які мають право забронювати до половини свого персоналу, – критично важливі підприємства. Причому до цього списку входять як підприємства, критично важливі для економіки країни загалом, так і підприємства, що належать до критичної інфраструктури, які "заточені" на підтримку життєдіяльності конкретного населеного пункту або регіону.

Військовозобов'язаним громадянам можуть скасувати броню від мобілізації: стали відомі причини

Проте, будь-кого з працівників цих установ або підприємств, що мають бронь від мобілізації, можуть позбавити відстрочки від призову. Усі підстави для анулювання броні виписані в законі, каже юрист.

Бронь від мобілізації можуть скасувати у таких випадках:

  • якщо минув термін її дії;
  • якщо підприємству, на якому працює заброньований працівник, скасували мобілізаційне завдання або воно завершило виконання цього завдання;
  • якщо підприємство, на якому є заброньовані співробітники, завершило виконання замовлень для ЗСУ;
  • якщо підприємства позбавили статусу критично важливого;
  • якщо підприємство чи організацію, де працював заброньований працівник, ліквідували;
  • якщо працівника, який мав бронь від мобілізації, звільнили з організації чи підприємства, яке його бронювало.

Нагадаємо, при цьому потрібно знати, що військкомати не можуть скасувати бронь від мобілізації, оскільки вони не мають таких повноважень.


Марченко Любов, Тудей





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