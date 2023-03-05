Мобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують бронь

Загальну мобілізацію в Україні продовжено до 20 березня 2023 року. Водночас, уже зараз ТЦК відчувають великі труднощі із призовом військовозобов'язаних чоловіків. А тим часом, у країні ще є величезний мобілізаційний резерв, який поки що не чіпають.

Про те, кого можна призвати негайно, і хто міг би поповнити лави ЗСУ після нетривалого навчання, розповів в інтерв'ю одному з українських ЗМІ полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

На думку офіцера, Україна має величезний мобілізаційний резерв, який чомусь досі залишається незатребуваним. Роман Світан виділяє три численні категорії населення, які можуть підлягати призову.

Силовики, що мають великий досвід

У країні на сьогодні є десятки, якщо не сотні тисяч військовозобов'язаних людей, які перебувають на спецобліку, та яких не призивають. Йдеться про працівників силових відомств, які добре навчені військовим навичкам, майстерно володіють зброєю, знають військову дисципліну. Їх не потрібно вчити з нуля, і вони могли б дуже стати в нагоді зараз на фронті.

"Це стосується Міністерства внутрішніх справ, СБУ , МНС, охоронців. Цілий пласт зараз є тих, хто стоїть на спецобліку. Їх не мобілізують, військкомати призвати їх не можуть", – каже полковник.

Працівники підприємств, які отримали бронь від призову

На думку полковника запасу, зараз надто багато українців отримали бронь від призову. Причому не йдеться про критично важливий персонал, без якого підприємству справді ніяк не обійтися. Ідеться про тих співробітників, без яких підприємство може спокійно функціонувати.

"Заброньовані, напевно, всі. Навіть АТБ, на мою думку, собі прибиральників забронювало", - говорить Світан.

Причому, якщо взяти більшість заброньованих та ще величезну армію держслужбовців, то йтиметься про сотні тисяч поповнення для ЗСУ.

Молоді люди віком від 18 до 27 років

На час війни в Україні припинено призов молодих громадян на строкову військову службу. Таким чином, величезна армія молодих людей найбоєздатнішого віку виявилася неохопленою, вважає полковник запасу.

"Виходить, цей найбільший цвіт, найкращий драйв повністю виключений у нас зараз", - дивується військовий.

Він переконаний, що строкову службу в армії слід негайно відновити. Це дозволить призвати сотні тисяч молодих людей, які після навчання азам військового ремесла зможуть замінити і поповнити лави тих, хто зараз бореться на передовій.

Нагадаємо, зараз з України не випускають за кордон навіть студентів, які навчаються в іноземних вишах. А тим часом, вони можуть покинути межі України, але для цього доведеться, щоб за них поклопотався виш, в якому вони навчаються.