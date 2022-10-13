Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку тим, хто має бронь

Роз’яснення дав юрист.

Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку тим, хто має бронь
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабне вторгнення РФ. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки 18-60 років. Але деякі військовозобов'язані отримали бронь та відстрочку від мобілізації. Юристка Дар’я Тарасенко розповіла виданню ZAXID.net, чи може чоловік, який має бронь, отримати повістку.

Вона зазначила, що навіть наявність броні не означає, що людині не може прийти повістка. Отримання повістки не означає, що чоловіка одразу призвуть до армії, інформує ZN.ua.

Тарасенко пояснили, що існують два види бронювання військовозобов’язаних.

"Перше – коли роботодавець має мобілізаційне завдання і тому має можливість забронювати своїх працівників. І є полегшена процедура згідно з постановою уряду, за якою можуть забронювати своїх працівників роботодавці, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань та населення", — наголосила вона.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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