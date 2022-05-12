США установили две категории ограничений на обмен разведданными с Украиной — The Washington Post

Администрация США разработала указания по обмену разведданными с Украиной для избежания усиления напряженности между Вашингтоном и Москвой. В частности, в рекомендациях установлены два широких запрета на виды информации, которой Соединенные Штаты могут делиться с Украиной, пишет The Washington Post .

Во-первых, Соединенные Штаты не могут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать роSSийских лидеров, таких как представители высшего военного руководства РФ или министры.

Вторая категория запрещенного обмена разведывательными данными – это любая информация, которая помогла бы Киеву атаковать роSSийские цели за пределами Украины.

Кроме того, в США действует правило, запрещающее предоставлять Киеву информацию о конкретном местонахождении роSSийских генералов.

Однако Вашингтон может предоставлять данные о расположении пунктов управления и контроля, то есть мест, где часто собираются роSSийские офицеры и генералы, поскольку это могло бы помочь Украине в обороне, говорят американские чиновники.