РоSSийская армия истощена и изо всех сил пытается набрать обороты в новом наступлении на востоке Украины. И президенту РоSSии придется признать, что в долгосрочной перспективе он эту войну проиграл, считает Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет NBC .

Глава Кремля должен понять, что его военное вторжение провалилось и выйти из этой ситуации, таким же мощным государством, в РоSSийской Федерации не удастся. Такое мнение высказал глава Минобороны Великобритании во время визита в Вашингтон.

«Лишь президент Путин может знать, где будет его предел », – сказал Уоллес. Он должен смириться с тем, что в конце концов он проиграл. Следовательно, что бы ни случилось в Украине, считаем, что РоSSия сейчас меньше, чем до этого вторжения».