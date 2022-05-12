Путину придется столкнуться с реальностью: вторжение в Украину провалилось

Министр обороны Великобритании считает, что РоSSия выйдет из войны «меньшим» государством, информирует ZN.ua.

Путину придется столкнуться с реальностью: вторжение в Украину провалилось
© Официциальный сайт Кремля

РоSSийская армия истощена и изо всех сил пытается набрать обороты в новом наступлении на востоке Украины. И президенту РоSSии придется признать, что в долгосрочной перспективе он эту войну проиграл, считает Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет NBC.

Глава Кремля должен понять, что его военное вторжение провалилось и выйти из этой ситуации, таким же мощным государством, в РоSSийской Федерации не удастся. Такое мнение высказал глава Минобороны Великобритании во время визита в Вашингтон.

«Лишь президент Путин может знать, где будет его предел », – сказал Уоллес. Он должен смириться с тем, что в конце концов он проиграл. Следовательно, что бы ни случилось в Украине, считаем, что РоSSия сейчас меньше, чем до этого вторжения».


Дарья Кепова, ZN.ua

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