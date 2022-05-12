Оккупанты за минувшие сутки повредили по меньшей мере 24 дома в Луганской области — глава ОВА

За прошедшие сутки города и села Луганщины были обстреляны 26 раз, информирует ZN.ua.

В результате обстрелов войсками РФ населенных пунктов в Луганской области повреждено по меньшей мере 24 дома, семь домов повреждены в Северодонецке. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты уже в третий раз за неделю открывают огонь по одному и тому же «квадрату» в Северодонецке, в котором расположены мирные дома, где остается много людей.

«Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10 утра. Есть повреждения разной степени семи многоэтажек. Еще три дома разрушены в Рубежном, два – в Горном, пять – во Врубовке, четыре – в Камышевасе, три – в Тошковке», - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что за минувшие сутки города и села Луганщины были обстреляны 26 раз. Больше всего оккупанты обстреливали Северодонецк — девять раз.

Из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы. В частности, сообщается, что вчера вблизи Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль, в результате чего он был поврежден.

«Очень опасно даже поддерживать общественный порядок. Наши полицейские, функции которых, правда, значительно расширены во время военного положения, почти каждый день оказываются под обстрелами на улицах городов», - добавил Гайдай.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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