Разминирование может длиться от 5 до 10 лет - ГСЧС Украины

Девять областей Украины пострадали от дистанционного и преднамеренного минирования роSSийскими захватчиками, информирует ZN.ua.

Разминирование может длиться от 5 до 10 лет - ГСЧС Украины
© ГСЧС / Facebook

Киевская, Черниговская, Харьковская, Сумская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская области и после завершения войны на протяжении многих лет будут крайне опасны для гражданского населения. Разминирование этих территорий может длиться от 5 до 10 лет, заявил на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь.

«Исходя из международного опыта, разминирование может длиться от 5 до 10 лет», – заявил Бондарь.

РоSSийские оккупанты намеренно минируют территории Украины как дистанционными средствами, так и собственноручно установленными взрывоопасными предметами, среди которых есть и запрещенные. В освобожденных от врага населенных пунктах на севере страны, саперы находили неуправляемые минные заграждения, мины и взрывные устройства в самых неожиданных местах.

«Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех выявленных и обезвреженных взрывоопасных предметов», - отмечает представитель ГСЧС.


Дарья Кепова, ZN.ua

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