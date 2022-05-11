Папа Римский встретился с женами бойцов полка "Азов"

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с супругами офицеров полка "Азов" Екатериной Прокопенко и Юлией Федосюк, чьи мужья – командир полка Денис Прокопенко и боец Арсений Федосюк – держат оборону Азовстали в Мариуполе.

Об этом сообщает Национальный корпус.

Женщины передали понтифику письма и фотографии. Они попросили Папу Римского помочь спасти воинов, раненых и гражданских, находящихся в блокадном городе.

По словам Юлии Федосюк, Папа Римский – последняя надежда на спасение.

"Муж написал мне день назад о том, что даже вода в технике заканчивается, и попросил поискать статью о том, как прожить без воды как можно дольше", - сказала она.

Фото: nationalcorps.org

Фото: nationalcorps.org

Напомним, ранее полк "Азов" показал условия, в которых находятся раненные защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК спасти людей.

В Нацгвардии сообщили, что президент Владимир Зеленский и руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей эвакуации гражданских с Азовстали и работают над применением процедуры "экстракшн" в отношении раненых бойцов, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала мировую общественность присоединиться к организации эвакуации раненных украинских военнослужащих с территории завода Азовсталь в Мариуполе.