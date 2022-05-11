РоSSия бомбит своих? Фото и подробности нового обстрела Белгородской области

РоSSийские чиновники сообщают о серьезных обстрелах села Солохи Белгородского района. Утверждают, что огонь велся со стороны Украины и есть жертвы, информирует Апостроф.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он отметил, что глава населенного пункта сейчас находится на месте происшествия. Есть частичное разрушение одного жилого дома. Пожара в селе нет, а основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта. Пожарные расчеты уже работают.

В результате обстрела один человек погиб, еще три получили травмы.

"Самая тяжелая ситуация за все время обстрела. По подтвержденной информации, на эту минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им предоставляется вся необходимая помощь", - сообщил Гладков.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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