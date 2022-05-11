РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин

"Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - сообщил глава области

РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
Дмитро Лунін
Фото: facebook.com/lunin.official

РоSSия нанесла ракетный удар по Полтавской области.

Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - написал Лунин в своем Telegram.

Напомним, сегодня РоSSия трижды обстреляла Днепропетровщину из "Градов", а украинская ПВО сбила роSSийскую крылатую ракету над Одесчиной.

Над Азовсталью пошел черный дым. Видео обнародовал советник главы Мариуполя.

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