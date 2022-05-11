Сенат Чехии признал геноцидом преступления росармии в Украине

В постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Сенат Чехии признал геноцидом преступления росармии в Украине
Фото: 24tv.ua

Сенат Чехии признал преступления русской армии в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис в твиттере.

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые роSSийская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил посол.

Сенат осудил многочисленные военные преступления, совершенные Россией в украинских городах, таких как Буча, Бородянка, Ирпень и Мариуполь, свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек. Осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые РоSSия совершает системно и масштабно, заявив, что эти преступления - проявления геноцида против украинского народа.

Чешские сенаторы заявили, что РоSSия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.

Напомним, Сейм Литвы признал РоSSию террористическим государством, а ее действия в Украине - геноцидом, также геноцидом действия РоSSии признали парламенты Канады и Эстонии.

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