Сенат Чехии признал геноцидом преступления росармии в Украине

В постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС .

Сенат Чехии признал преступления русской армии в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис в твиттере .

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые роSSийская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС ", - сообщил посол.

Сенат осудил многочисленные военные преступления, совершенные Россией в украинских городах, таких как Буча, Бородянка, Ирпень и Мариуполь, свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек. Осудил этнически мотивированные преступления против человечества, которые РоSSия совершает системно и масштабно, заявив, что эти преступления - проявления геноцида против украинского народа.

Чешские сенаторы заявили, что РоSSия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.

Напомним, Сейм Литвы признал РоSSию террористическим государством, а ее действия в Украине - геноцидом, также геноцидом действия РоSSии признали парламенты Канады и Эстонии.