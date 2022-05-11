РоSSия подтолкнула Швецию и Финляндию в НАТО – Зеленский в Sciences Po

Президент Владимир Зеленский заявил, что РоSSия войной в Украине подтолкнула Швецию и Финляндию в НАТО.

"Я уверен, что РоSSия многих отталкивает от себя. И от своего влияния. Я думаю, что случай и решение относительно Швеции и Финляндии из-за роSSийского вторжения в Украину… Но еще раз хочу сказать, что иногда РоSSия, желая что-то защитить, делает намного хуже. Они (россияне – ИФ) защищают себя, как они говорят, от влияния НАТО, но вот таким шагом по защите они толкнули и Финляндию, и Швецию именно в НАТО", — заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед студентами французского университета Sciences Po в среду.

Он уверен, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО.

"Лидеры этих государств сделали выбор, который будет поддержан их обществами. Уверен, что они будут в НАТО. И, если раньше у людей в этих странах разделялись мнения относительно членства их стран в НАТО, то теперь я уверен, что большинство людей сегодня хотят быть там, потому что люди хотят быть защищенными. Но точку РоSSия сделала в том, что сегодня цивилизованные страны хотят быть защищенными от РоSSии. Раньше они думали, что от каких-то угроз, агрессии, войны, а сегодня все говорят: я просто хочу жить спокойно в своем доме, работать, проводить время с семьей, воспитывать детей, но я хочу быть защищенным от РоSSии", — добавил он.