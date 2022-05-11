РоSSия трижды обстреляла Днепропетровщину из "Градов", - Резниченко

"Есть разрушения. Люди целы".

Страна-агрессор 11 мая трижды обстреляла Днепропетровщину.

Об этом сообщил руководитель ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под обстрелы попала Зеленодольская община.

"Ценители "русского мира" били из "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целы", - отметил Резниченко.

По словам главы Днепропетровщины, утром оккупанты произвели обстрелы на границе с Херсонщиной: "Попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской общин. Никого и ничего не зацепило".

Напомним, сегодня утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов. Также оккупационные войска ракетами ударили по Запорожью, сработала ПВО.