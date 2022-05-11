РоSSия трижды обстреляла Днепропетровщину из "Градов", - Резниченко

"Есть разрушения. Люди целы".

РоSSия трижды обстреляла Днепропетровщину из "Градов", - Резниченко
Фото: dnipro.tv

Страна-агрессор 11 мая трижды обстреляла Днепропетровщину.

Об этом сообщил руководитель ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под обстрелы попала Зеленодольская община.

"Ценители "русского мира" били из "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целы", - отметил Резниченко.

По словам главы Днепропетровщины, утром оккупанты произвели обстрелы на границе с Херсонщиной: "Попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской общин. Никого и ничего не зацепило".

Напомним, сегодня утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов. Также оккупационные войска ракетами ударили по Запорожью, сработала ПВО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
С начала мая РоSSия выпустила по Украине более 70 ракетС начала мая РоSSия выпустила по Украине более 70 ракет
Утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометовУтром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов
РоSSия в сутки вывезла из оккупированных территорий Украины более 1100 детейРоSSия в сутки вывезла из оккупированных территорий Украины более 1100 детей
РоSSияне совершили авианалет на Сумщину - ЖивицкийРоSSияне совершили авианалет на Сумщину - Живицкий
РоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — ГенштабРоSSия выводит из Харьковской области подразделения из-за серьезных потерь — Генштаб
РоSSия продолжила обстрел моста через Днестровский лиман, - ОК "Юг"РоSSия продолжила обстрел моста через Днестровский лиман, - ОК "Юг"
РоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответилРоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответил
РоSSия в четвертый раз обстреляла мост через Днестровский лиманРоSSия в четвертый раз обстреляла мост через Днестровский лиман
РоSSияне вчера обстреляли автомобили с мирными людьми в Запорожской областиРоSSияне вчера обстреляли автомобили с мирными людьми в Запорожской области
РоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиковРоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиков
Последние новости
Подгружаем последние новости