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2022-05-11
РоSSия трижды обстреляла Днепропетровщину из "Градов", - Резниченко
"Есть разрушения. Люди целы".
Фото: dnipro.tv
Страна-агрессор 11 мая трижды обстреляла Днепропетровщину.
Об этом сообщил руководитель ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, под обстрелы попала Зеленодольская община.
"Ценители "русского мира" били из "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целы", - отметил Резниченко.
По словам главы Днепропетровщины, утром оккупанты произвели обстрелы на границе с Херсонщиной: "Попали в поля в окрестностях сел Зеленодольской и Широковской общин. Никого и ничего не зацепило".
Напомним, сегодня утром РоSSия обстреляла Черниговщину из минометов. Также оккупационные войска ракетами ударили по Запорожью, сработала ПВО.