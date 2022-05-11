Украина договорилась об улучшении логистики на границе с Польшей

Украина и Польша договорились об улучшении логистических возможностей на границе. Соответствующие переговоры министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра инфраструктуры и развития Польши Анджея Адамчика прошли на украинско-польской границе.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства инфраструктуры, информирует Апостроф .

"В условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины по вопросу экспорта украинской агропромышленной продукции и перевозки необходимой военной и гуманитарной помощи из-за рубежа. Именно поэтому нам крайне важно избавиться от лишней бюрократии и инфраструктурных преград, снижающих скорость и качество логистики", — заявил Кубраков.

По его словам, уже есть договоренности о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок, также достигли прогресса в либерализации автомобильных перевозок, в частности, отменены разрешения для автоперевозчиков на транспортировку в Украину топлива.

В сообщении также говорится о продолжении сотрудничества над усилением транспортной изоляции россии и белоруссии.

"У нас есть общее понимание того, что таким образом россия потеряет финансовые ресурсы для продолжения войны" - подчеркнул министр.

Во встрече двух министров также участвовали представители украинской и польской железных дорог и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

В ведомстве напомнили, что в начале мая Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Более того, в апреле Украина и Польша договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу.