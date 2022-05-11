Украина договорилась об улучшении логистики на границе с Польшей

Украина и Польша договорились об улучшении логистических возможностей на границе. Соответствующие переговоры министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра инфраструктуры и развития Польши Анджея Адамчика прошли на украинско-польской границе.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства инфраструктуры, информирует Апостроф.

"В условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины по вопросу экспорта украинской агропромышленной продукции и перевозки необходимой военной и гуманитарной помощи из-за рубежа. Именно поэтому нам крайне важно избавиться от лишней бюрократии и инфраструктурных преград, снижающих скорость и качество логистики", — заявил Кубраков.

По его словам, уже есть договоренности о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок, также достигли прогресса в либерализации автомобильных перевозок, в частности, отменены разрешения для автоперевозчиков на транспортировку в Украину топлива.

В сообщении также говорится о продолжении сотрудничества над усилением транспортной изоляции россии и белоруссии.

"У нас есть общее понимание того, что таким образом россия потеряет финансовые ресурсы для продолжения войны" - подчеркнул министр.

Во встрече двух министров также участвовали представители украинской и польской железных дорог и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

В ведомстве напомнили, что в начале мая Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Более того, в апреле Украина и Польша договорились об увеличении объемов железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу.

Также напомним, как ранее сообщила вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, Польша поможет Украине в страховании перевозчиков горючего.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Украина возобновила контроль над 1200 км своей границы, две третьих из них – граница с Россией, - ГПСУУкраина возобновила контроль над 1200 км своей границы, две третьих из них – граница с Россией, - ГПСУ
Беларусь заявила о разворачивании сил спецопераций на границе с Украиной: почему не надо паниковатьБеларусь заявила о разворачивании сил спецопераций на границе с Украиной: почему не надо паниковать
Надо не только накопить оружие: появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить ХерсонНадо не только накопить оружие: появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон
Украина забирает в собственность роSSийские активы на своей территории — ШмыгальУкраина забирает в собственность роSSийские активы на своей территории — Шмыгаль
РоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответилРоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответил
Украина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление НацгвардииУкраина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление Нацгвардии
Глава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущемГлава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущем
«Украина изменила свои цели в войне с Россией» — Кулеба«Украина изменила свои цели в войне с Россией» — Кулеба
РоSSия стягивает подкрепление на границе с Украиной: что задумали оккупантыРоSSия стягивает подкрепление на границе с Украиной: что задумали оккупанты
Резников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила УкраинаРезников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила Украина
Последние новости
Подгружаем последние новости