Вертолет стоимостью 16 млн долларов был сбит из ПЗРК "Перун".

Сегодня житомирские десантники сбили в Харьковской области роSSийский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Об этом в Facebook сообщило Командндование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"11 мая в Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК "Перун" был сбит роSSийский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня львовские десантники сбили роSSийский ударный вертолет Ми-24.

Вчера Воздушные Силы и Сухопутные войска ВСУ уничтожили 4 роSSийских беспилотника типа "Орлан-10" и один вертолет Ми-24.