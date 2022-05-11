На Харьковщине сбит роSSийский разведывательно-ударный вертолет

Вертолет стоимостью 16 млн долларов был сбит из ПЗРК "Перун".

На Харьковщине сбит роSSийский разведывательно-ударный вертолет
Російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Фото: Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Сегодня житомирские десантники сбили в Харьковской области роSSийский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Об этом в Facebook сообщило Командндование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"11 мая в Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины из ПЗРК "Перун" был сбит роSSийский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня львовские десантники сбили роSSийский ударный вертолет Ми-24.

Вчера Воздушные Силы и Сухопутные войска ВСУ уничтожили 4 роSSийских беспилотника типа "Орлан-10" и один вертолет Ми-24.

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