В сети появилось видео с телефона взятого в плен роSSийского оккупанта

История Шалаева – руководство для всех преемников кремлевского курсанта. Оно напоминает, как в лучшем случае может сложиться судьба оккупантов, информирует ZN.ua.

В сети появилось видео с телефона взятого в плен роSSийского оккупанта
© Украинская Правда

В Интернет-сети появилось видео с телефона взятого в плен роSSийского оккупанта. На нем видно, какова была жизнь роSSийского военного до начала "военной спецоперации" и как она для него закончилась. Соответствующее видео находится в распоряжении "Украинской правды".

Лейтенант Юрий Шалаев, выпускник "Московского высшего командного училища", командир мотострелкового взвода воинской части 71718 с дислокацией в Чечне приехал воевать в Украину. На фрагментах видеозаписи, которые он периодически делал на телефон, видны раненые военные и разрушенные рашистами здания.

3 апреля украинские военные взяли оккупанта в плен. Он был на территории Украины месяц. Шалаев занимал должность командира мотострелкового взвода воинской части 71718 (70-й отдельный мотострелковый полк 42 гвардейской мотострелковой дивизии южного военного округа, населенный пункт Шали, Чеченская республика). Фактически исполнял обязанности начальника штаба полка.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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