В сети появилось видео с телефона взятого в плен роSSийского оккупанта

В Интернет-сети появилось видео с телефона взятого в плен роSSийского оккупанта. На нем видно, какова была жизнь роSSийского военного до начала "военной спецоперации" и как она для него закончилась. Соответствующее видео находится в распоряжении "Украинской правды".

Лейтенант Юрий Шалаев, выпускник "Московского высшего командного училища", командир мотострелкового взвода воинской части 71718 с дислокацией в Чечне приехал воевать в Украину. На фрагментах видеозаписи, которые он периодически делал на телефон, видны раненые военные и разрушенные рашистами здания.

3 апреля украинские военные взяли оккупанта в плен. Он был на территории Украины месяц. Шалаев занимал должность командира мотострелкового взвода воинской части 71718 (70-й отдельный мотострелковый полк 42 гвардейской мотострелковой дивизии южного военного округа, населенный пункт Шали, Чеченская республика). Фактически исполнял обязанности начальника штаба полка.