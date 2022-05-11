В Нацгварции сообщили о потерях личного состава за время полномасштабной роSSийской войны

Назвали число раненых и погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины, информирует ZN.ua.

В Нацгварции сообщили о потерях личного состава за время полномасштабной роSSийской войны
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С 24 февраля более полутысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины погибли в результате боевых действий РФ против Украины. Об этом сообщил начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий на брифинге, пишет Суспільне.

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными — 1697 военнослужащих, безвозвратными — 501 военнослужащий", — заявил Надточий.


Максим Царук, ZN.ua

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