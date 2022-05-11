В Нацгварции сообщили о потерях личного состава за время полномасштабной роSSийской войны

С 24 февраля более полутысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины погибли в результате боевых действий РФ против Украины. Об этом сообщил начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий на брифинге, пишет Суспільне .

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными — 1697 военнослужащих, безвозвратными — 501 военнослужащий", — заявил Надточий.